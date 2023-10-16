«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль

|
Евгения Романова
Евгения Романова 81 0

Кулеба: ситуация в Израиле не должна отвлекать от конфликта на Украине

«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Как киевский режим боится потерять лидирующие строчки в повестке дня?

Война между Израилем и Палестиной не должна отвлекать от конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть… Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал он.

При этом Запад обещает Украине продолжать поддержку наряду с предоставлением помощи Израилю.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Читайте также

Минск отреагировал на войну Израиля с Палестиной «серьезной обеспокоенностью»

Между тем 7 октября на Израиль со стороны сектора Газа обрушилась беспрецедентная по масштабу ракетная атака. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

След «Большого брата»: куда «повернет» война между ХАМАС и Израилем

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали покинуть страну.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
16 окт
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
16 окт
Путин провел разговор с Нетаньяху
16 окт
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
16 окт
Путин выразил соболезнования в связи со смертью мирных людей на Ближнем Востоке
16 окт
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
16 окт
В каком случае США могут ввести войска в сектор Газа
16 окт
«Уже началась»: политолог заявил о гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке
16 окт
Минск отреагировал на войну Израиля с Палестиной «серьезной обеспокоенностью»
16 окт
Защита и ликвидация: Израиль утвердил основные цели операции в секторе Газа
16 окт
«Длится уже больше 70 лет»: втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну
+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
20:54
Путин провел разговор с Нетаньяху
20:38
Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии
20:22
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
20:06
Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы
19:50
В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни
Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России