«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
Кулеба: ситуация в Израиле не должна отвлекать от конфликта на Украине
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
Как киевский режим боится потерять лидирующие строчки в повестке дня?
Война между Израилем и Палестиной не должна отвлекать от конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.
«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть… Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал он.
При этом Запад обещает Украине продолжать поддержку наряду с предоставлением помощи Израилю.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Между тем 7 октября на Израиль со стороны сектора Газа обрушилась беспрецедентная по масштабу ракетная атака. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
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В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали покинуть страну.
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