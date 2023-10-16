След «Большого брата»: куда «повернет» война между ХАМАС и Израилем

Пока политические аналитики пытаются предсказать, к какому исходу стоит быть готовыми, Израиль ускоряет подготовку к началу наземной операции в Секторе Газа.

Разгоревшийся неделю назад конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестинской автономией — часть глобальной войны с последствиями. С таким мнением в интервью для «Бизнес Online» поделился популярный журналист и телеведущий Максим Шевченко.

Пока в мире с опаской формируют возможные варианты развития событий, Шевченко уверен: арабский конфликт рискует выйти из-под контроля в любой момент, поскольку свое влияние на него оказывают сразу несколько факторов со стороны. Присутствие рядом с эпицентром боевых действий некоего «Большого брата» способно в любой момент запустить процесс уничтожения. Сразу нескольким крупным государствам просто не выгодно «под боком» формирование влиятельной коалиции, которая могла бы получиться, объединись все страны Ближнего Востока.

По словам Шевченко, во всей сложившейся ситуации он усматривает очевидное влияние США, и на то есть веские причины.

«Мы можем сказать, что кто-то большой и сильный создал сегодня ситуацию, которая разрушила концепцию большого Ближнего Востока. А чья эта была концепция? Понятно, что американская, внутри которой Израиль, как предполагалось, мог дружить с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ, Египтом или Иорданией, все поддерживали друг с другом конструктивные отношения, а группировки вроде ХАМАС были полностью зачищены», — говорит эксперт.

Кроме прочего, Шевченко не преминул напомнить: влияние Израиля изначально набирало обороты благодаря протекции США как «антибританский проект». Соединенное Королевство давно и успешно формировало свою зону ответственности в этом регионе.

Что касается возможной развязки, то журналист советует обращать внимания на два важных пункта. По словам Шевченко, арабская сторона, понесшая большие потери, будет требовать возмездия всеми способами. Спустя время мировым аналитикам стоит ожидать скорого появления «третьей стороны», которая обязательно посягнет на власть над ситуацией.

«Так или иначе, происходящее сейчас вокруг Израиля и Газы — это эпизод не только ближневосточного конфликта, но и глобальной войны между новыми центрами силы, которые можно условно назвать традиционалистскими и либеральными. Если либеральным центром силы является США, то традиционалистскими центрами можно считать Великобританию, Китай и Россию. Это такая целая ось традиционализма», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль готовит эвакуацию жителей районов, граничащих с Ливаном.