Путин провел разговор с Нетаньяху

Глава государства намерен донести до ближневосточных лидеров российскую позицию, которая заключается в немедленном прекращении огня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели разговор. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что у Путина на 16 октября запланировано пять телефонных разговоров с лидерами Ирана, Сирии, Египта, Израиля и Палестины Ибрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом.

Ушаков отметил, что Путин намерен донести до ближневосточных лидеров российскую позицию, которая заключается в немедленном прекращении огня и урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. При этом целью мирных переговоров должна быть реализация одобренной ООН формулы двух стран, предполагающая создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в связи со смертью мирных людей в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.