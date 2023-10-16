Путин провел разговор с Нетаньяху

Haaretz: Путин и Нетаньяху провели разговор
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Глава государства намерен донести до ближневосточных лидеров российскую позицию, которая заключается в немедленном прекращении огня.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели разговор. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.
Ранее в этот день помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что у Путина на 16 октября запланировано пять телефонных разговоров с лидерами Ирана, Сирии, Египта, Израиля и Палестины Ибрахимом Раиси, Башаром Асадом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом.
Ушаков отметил, что Путин намерен донести до ближневосточных лидеров российскую позицию, которая заключается в немедленном прекращении огня и урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. При этом целью мирных переговоров должна быть реализация одобренной ООН формулы двух стран, предполагающая создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в связи со смертью мирных людей в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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