МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

По заявлению дипломатов, страна не намерена «позволять правительству еврейского государства делать в Газе все, что захочется».

МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Иран допускает применение «любых превентивных мер» против Израиля. Об этом сообщает новостное агентство Fars со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Дипломат подчеркнул, что его страна не намерена позволять правительству еврейского государства делать в Газе все, что захочется. Иран опасается, что Израиль может начать операции против «других очагов сопротивления».

«В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер. <…> Группы сопротивления были стихийно организованы по всему региону в последние годы в целях сохранения независимости стран и противостояния многократным актам агрессии израильского режима», — отметил Амир Абдоллахиан.

Он также добавил, что в результате расширения нынешнего конфликта может измениться географическая карта Израиля. Кроме того, министр не стал исключать возможность участия в нем Ирана.

7 октября Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа. За этим последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия намерена приложить все усилия для вывоза граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

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