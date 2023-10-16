В Белгородском районе сбиты три беспилотника

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 45 0

Гладков: в Белгородском районе сбиты три беспилотника

В Белгородском районе сбиты три беспилотника

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Аппараты были самолетного типа.

Над Белгородской областью успешно сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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