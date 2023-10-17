«Никогда бы не смогла»: Бузова «опустила» офисных работников
Ольга Бузова раскритиковала профессию офисного работника
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
Зарабатывающая миллионы рублей в месяц телеведущая оказалась на пороге очередной глупости.
Судя по стремительному взлету Ольги Бузовой, она мчит по карьерной лестнице со скоростью света. Один только концерт поющей ведущей приносит певице миллионы рублей. Достаток позволяет телеведущей отдыхать в самых фешенебельных точках мира и постоянно находиться в поиске новых увлечений.
Начиная с 2016 года, Бузова входит в список самых богатых знаменитостей России Forbes. То ли знаменитость решила воспользоваться своим особым положением, то ли просто сглупила, но в беседе с журналистами невзначай наехала на простых россиян с зарплатой, значительно уступающей гонорарам звезды.
Как пишет портал dni.ru, телеведущая покусилась на святое и обесславила офисных работников. Бузова заявила, что никогда не смогла бы работать так, как трудятся они. И дело не только в том, что ей тяжело дается работа с документацией. Есть еще, как минимум, несколько факторов, позволяющие Бузовой отдавать приоритет пению и съемкам.
«Это вообще не мое. Никогда бы не смогла быть офисным сотрудником», — категорично заявила она.
Несколько лет назад в интервью Бузова сознавалась, что изначально получила образование геолога, но никогда не планировала работать по профессии. А вот английский язык телеведущей давался легко, но применить его она может не всегда.
Ранее 5-tv.ru писал, на что Ольга Бузова чаще всего спускает деньги.
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