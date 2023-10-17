«Вы хотите?» — Египет пригрозил Западу в ответ на его давление

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Евгения Романова
Евгения Романова 297 0

FT: Египет пригрозил Западу отправить беженцев из сектора Газа в Европу

«Вы хотите?» — Египет пригрозил Западу в ответ на его давление

Фото: www.globallookpress.com / Wang Dongzhen

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Каир не хочет принимать палестинцев из Газы? Какую роль в палестинском кризисе он готов на себя взять?

Египет пригрозил западным странам в ответ на их давление отправить палестинских беженцев из сектора Газа в Европу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного египетского чиновника.

«Вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек? Что ж, я отправлю их в Европу. Раз вы так заботитесь о правах человека, вы их и принимайте», — сказал он в беседе с коллегой из Европы.

Египет боится, что Запад начнет предлагать разместить людей на Синайском полуострове. И хотя Каир готов помогать пострадавшим в зоне эскалации, но намерен сопротивляться любым попыткам принять много беженцев. Как уже ранее заявил глава МИД Египта Самех Шукри, принудительное перемещение не разрешит палестинский кризис.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман.

Тема:
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