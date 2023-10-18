«Мир на грани потрясений»: что произойдет после визита Байдена в Израиль

Президент США 18 октября прибудет в Тель-Авив, чтобы лично «получить информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности».

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Израиль на фоне крайне опасной ситуации на Ближнем Востоке показывает, насколько важен для американцев их главный стратегический союзник в регионе. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Визит Байдена — это демонстрация высшего уровня поддержки. Таким образом США показывают, что они вместе с Израилем и сделают все, чтобы его существование не было подвергнуто сомнению», — пояснил эксперт.

По словам Светова, обязательства американцев по защите Израиля почти такие же, как по защите самих США. Поэтому любой американской политик, какой бы направленности он ни был, никогда не выступит против оказания помощи Израилю, если хоть немного беспокоится о своей карьере.

«В этом они едины и будут давать деньги, оружие, согласие на отправку своих войск. Любой ценой будут это делать (защищать Израиль — Прим. ред.)», — подчеркнул политолог.

В то же время Байден вынужден учитывать мнение той части населения США, которая исповедует ислам, добавил Светов. Он пояснил, что мусульман в США сейчас очень много, и они постепенно набирают влияние. Поэтому Байден призывает Тель-Авив быть «аккуратным» в проведении наземной операции, говоря о том, что она должна быть направлена против ХАМАС, а не против всего населения Палестины.

«При этом Байден вступает в разногласие с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, который заявил, что там (в секторе Газа — Прим. ред.) все хамасовцы, и всех надо бить, не разбирая на правых и виноватых», — отметил Светов.

Эксперт считает, что сами американцы в наземной операции Израиля в секторе Газа участвовать пока не будут. По мнению Светова, две ударные авиационные группы и подлодки, которые США «пригнали» в регион, не будут обстреливать ХАМАС, их возможная цель — ливанская «Хезболла», а главная задача — запугать Иран, чтобы он не осмелился выступить на стороне палестинцев.

Поведение американцев в сложившейся ситуации основано на уверенности в том, что за ними сила, и у них самое лучшее оружие, которым они могут угрожать арабским странам. Однако на самом деле положение США в регионе довольно зыбкое, считает Светов.

«Израиль до 7 октября тоже утверждал, что у него безупречная линия пограничных укреплений, лучшая в мире разведка „Моссад“ и служба безопасности Шабак, и лучшая в регионе армия. Оказалось, это не совсем так», — обратил внимание эксперт.

Светов не исключил того, что у «Хезболлы» и иранцев давно уже придуманы методы борьбы с американскими авианосцами, которые прибыли в регион для угрозы иранским нефтепромыслам и местам разработки ядерного оружия. К примеру, они могут применить опыт японских камикадзе — пилотов-смертников, атаковавших корабли США в морских сражениях Второй мировой войны, предположил Светов.

«Мир находится на грани серьезных потрясений. Именно поэтому Путин разговаривал с главами арабских государств, с премьером Израиля. Потому что мы Китаем предлагаем варианты, как эту ситуацию не довести до военного конфликта», — заключил политолог.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности. Предположительно, по завершении визита Байдена Тель-Авив отдаст приказ о начале наземной военной операции в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман.