С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения сектора.

При атаке на госпиталь в секторе Газа погибли исключительно гражданские лица. С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения сектора вечером 17 октября.

В результате израильского удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. В Палестине объявил трехдневный траур по жертвам атаки.

Российская Федерация вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН 18 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.