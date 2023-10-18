Все погибшие при взрыве в больнице в секторе Газа — гражданские лица
Минздрав сектора Газа подтвердил гибель при атаке на больницу только гражданских
Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri
С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения сектора.
При атаке на госпиталь в секторе Газа погибли исключительно гражданские лица. С таким заявлением выступило Министерство здравоохранения сектора вечером 17 октября.
В результате израильского удара по больнице в секторе Газа погибли более 500 человек. В Палестине объявил трехдневный траур по жертвам атаки.
Российская Федерация вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН 18 октября.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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