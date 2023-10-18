Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
ЦАХАЛ ссылается на данные своей разведки.
Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri
Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что «Исламский джихад»* несет ответственность за взрыв в госпитале в секторе Газа. В Telegram-канале оборонного ведомства они сообщают, что взрыв стал результатом неудачного пуска ракеты.
«Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что „Исламский джихад“ несет ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», — опубликовано в сообщении.
По данным Министерства здравоохранения Газы, при ударе по больнице погибли 500 человек, о чем ранее сообщал 5-tv.ru.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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