Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

ЦАХАЛ ссылается на данные своей разведки.

Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила, что «Исламский джихад»* несет ответственность за взрыв в госпитале в секторе Газа. В Telegram-канале оборонного ведомства они сообщают, что взрыв стал результатом неудачного пуска ракеты.

«Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что „Исламский джихад“ несет ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа», — опубликовано в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Газы, при ударе по больнице погибли 500 человек, о чем ранее сообщал 5-tv.ru.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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