В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотников
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет.
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