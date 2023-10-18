В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотников

В небе над Белгородской областью сбито шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет.