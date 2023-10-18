«С ужасом слежу»: Мария Захарова высказалась о событиях на Ближнем Востоке

Захарова заявила, что с ужасом следит за событиями на Ближнем Востоке
Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Дипломат напомнила слова экс-президента США Барака Обамы об американской политике, которая не сделала мир безопаснее.
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова с ужасом следит за событиями на Ближнем Востоке. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.
«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и воспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее», — написала Мария Захарова.
Дипломат саркастично подчеркнула, что теперь все мы видим, «насколько безопаснее».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что число погибших в результате удара по госпиталю в Газе увеличилось до 800 человек.
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