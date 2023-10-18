«С ужасом слежу»: Мария Захарова высказалась о событиях на Ближнем Востоке

Дипломат напомнила слова экс-президента США Барака Обамы об американской политике, которая не сделала мир безопаснее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова с ужасом следит за событиями на Ближнем Востоке. Дипломат опубликовала пост в своем Telegram-канале.

«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока и воспоминаю неоднократно озвученный Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее», — написала Мария Захарова.

Дипломат саркастично подчеркнула, что теперь все мы видим, «насколько безопаснее».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число погибших в результате удара по госпиталю в Газе увеличилось до 800 человек.