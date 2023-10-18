Антиизраильские протесты по всему миру: как прошла ночь на Ближнем Востоке

Мир бурлит после попадания ракеты в больницу в Секторе Газа, где, по данным властей Палестины, погибло колоссальное количество людей — не меньше 800 человек.

Мир бурлит после попадания ракеты в больницу в Секторе Газа, где, по данным властей Палестины, погибло колоссальное количество людей — не меньше 800 человек.

Все — гражданские люди, большинство жертв — женщины и дети, заявили в Рамалле и обвинили в произошедшем израильскую армию. Сразу после первых новостей о чудовищной трагедии во многих странах мира начались стихийные протесты.

На улицы вышли десятки тысяч людей, и направились к зданиям израильских и американских дипломатических миссий. Во многих городах в гуще событиях работают корреспонденты «Известий» и наблюдают за происходящим своими глазами.

Волна антиизраильских протестов, скорее всего, сегодня продолжится. Ливанская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «Днем гнева» и призвала выйти на улицы всех мусульман.