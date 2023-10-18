«Бороться сложно»: на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск

Forbes: ВС РФ применяют дроны дня нанесения точных артударов по позициям ВСУ
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ВС РФ используют дроны для наблюдения за украинскими нацистами, однако попытки ликвидировать их не играют на руку противнику.
Российские войска в зоне СВО применяют беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые ведут слежку за позициями ВСУ и не поддаются нейтрализации без последствий. Об этом пишет Forbes.
В материале указано, что ВС РФ используют эти беспилотники для наблюдения за линиями обороны, однако попытки ВСУ сбить их выдают местонахождение, после чего по ним наносятся точные российские артиллерийские удары.
При этом отмечается, что подавлять «Орланы» при помощи глушилок очень сложно, а любые подобные попытки фиксируются российскими отрядами радиоэлектронной борьбы.
«Поэтому бороться с этими дронами сложно, что, в свою очередь, замедляет украинское контрнаступление», — сообщает автор.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль.
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