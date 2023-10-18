МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Над Белгородской областью вечером 18 октября около 20:00 по московскому времени сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны в своем Telegram-канале.
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