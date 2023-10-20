«Наш вклад в общее дело»: рэпер Саграда о том, как родился трек «Камуфляжные времена»
Все ресурсы «взорвала» композиция, которую уже неофициально называют гимном СВО.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ровно в полночь наступили «Камуфляжные времена». Это громкая премьера песни одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. Все ресурсы «взорвала» композиция, которую уже неофициально называют гимном СВО. Острая тема, бескомпромиссный текст, ювелирные рифмы. В них реальность отражается как в зеркале. Песня посвящена тем, кто там — на линии соприкосновения.
«Сам трек по большей части состоит из двух куплетов, и в одном куплете можно услышать имена уже павших. Тех, кто отдал свои жизни», — прокомментировал рэпер.
«Я смотрел интервью одного военкора и вот он вот там — буквально на днях — сказал такие вещи: знаете, пока мы здесь, вот каждый из нас, кто-то за нас там. И пока оно обстоит вот так, то каждая песня, каждый клип — это наш вклад в общее дело», — добавил исполнитель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем посыл новой музыкальной композиции, которая может стать новым неофициальным гимном специальной военной операции (СВО).
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