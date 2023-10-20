«Наш вклад в общее дело»: рэпер Саграда о том, как родился трек «Камуфляжные времена»

Эфирная новость 43 0

Все ресурсы «взорвала» композиция, которую уже неофициально называют гимном СВО.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ровно в полночь наступили «Камуфляжные времена». Это громкая премьера песни одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. Все ресурсы «взорвала» композиция, которую уже неофициально называют гимном СВО. Острая тема, бескомпромиссный текст, ювелирные рифмы. В них реальность отражается как в зеркале. Песня посвящена тем, кто там — на линии соприкосновения.

«Сам трек по большей части состоит из двух куплетов, и в одном куплете можно услышать имена уже павших. Тех, кто отдал свои жизни», — прокомментировал рэпер.

«Я смотрел интервью одного военкора и вот он вот там — буквально на днях — сказал такие вещи: знаете, пока мы здесь, вот каждый из нас, кто-то за нас там. И пока оно обстоит вот так, то каждая песня, каждый клип — это наш вклад в общее дело», — добавил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем посыл новой музыкальной композиции, которая может стать новым неофициальным гимном специальной военной операции (СВО).

Тема:
Спецоперация
20 окт
Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя
20 окт
Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта
20 окт
«Проиграли битву»: страны Глобального Юга отвернулись от Украины из-за Израиля
20 окт
«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя
20 окт
Марочко: число иностранных наемников в рядах ВСУ заметно уменьшается
20 окт
Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день
20 окт
Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
20 окт
«Будем идти до конца»: рэпер Саграда рассказал о посвященной СВО песне
19 окт
Тайное оружие: как Россия будет противостоять ракетам ATACMS
19 окт
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

11:32
Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя
11:27
«Скрытый боевой потенциал»: в США заявили о наличии продвинутого оружия у ХАМАС
11:23
Муцениеце назвала своих главных театральных фанатов: «Цветы несут очень гордо»
11:02
Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта
10:55
Обойти всю страну пешком: что покажут посетителям выставки «Россия» на ВДНХ
10:35
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лизы из Петербурга

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России