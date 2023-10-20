Уголовное дело Дарьи Треповой* будут рассматривать в военном суде

Уголовное дело Дарьи Треповой* поступило для рассмотрения в военный суд
Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС
Прежде Генпрокуратурой было утверждено обвинительное заключение.
Уголовное дело Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, поступило для дальнейшего рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.
По информации ТАСС, дело было зарегистрировано в суде в установленном порядке.
«Оно еще не распределено судье, поэтому дата рассмотрения пока не назначена», — добавляется в сообщении.
Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ
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