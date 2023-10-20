Уголовное дело Дарьи Треповой* будут рассматривать в военном суде

Прежде Генпрокуратурой было утверждено обвинительное заключение.

Уголовное дело Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, поступило для дальнейшего рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

По информации ТАСС, дело было зарегистрировано в суде в установленном порядке.

«Оно еще не распределено судье, поэтому дата рассмотрения пока не назначена», — добавляется в сообщении.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ