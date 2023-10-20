Число погибших при нападении ХАМАС на Израиль россиян увеличилось до 20
В списках пропавших без вести по-прежнему — семь человек.
Фото: Reuters / STRINGER
При нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль погибли 20 россиян. Об увеличении числа жертв среди граждан России сообщил посол в этой стране.
В списках пропавших без вести по-прежнему числятся семь человек. В заложниках, по той же информации, могут находиться еще двое наших граждан.
В связи с обострением конфликта между Израилем и Палестиной МИД России рекомендует воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и ближайшие к ним территории.
«При перемещениях по указанным странам — соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств», — указывается в сообщении ведомства.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Израиля уже приняли решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа.
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