«Их используют как пушечное мясо»: ВСУ убивают своих же солдат

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 127 0

Сальдо: заградотряды ВСУ убивают украинских солдат за отказ форсировать Днепр

«Их используют как пушечное мясо»: ВСУ убивают своих же солдат

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тема:
Спецоперация

Сальдо поделился последней информацией с Херсонского направления.

Киевский режим разрешил неонацистским батальонам и наемникам уничтожать украинских военных, которые не хотят выполнять самоубийственные приказы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

20 октября недалеко от Новотягинки и Ивановки целый заградотряд расстреливал военных ВСУ, которые не захотели идти на рисковую бесполезную задачу — форсировать правый берег Днепра. Силы российской армии сбросили в зону противника листовки с предложением сдаться, подчеркнув, что для ВСУ это единственный способ сохранить свои жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом оружии РФ, ставшим роковой новостью для ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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