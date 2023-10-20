«Их используют как пушечное мясо»: ВСУ убивают своих же солдат
Сальдо: заградотряды ВСУ убивают украинских солдат за отказ форсировать Днепр
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
Сальдо поделился последней информацией с Херсонского направления.
Киевский режим разрешил неонацистским батальонам и наемникам уничтожать украинских военных, которые не хотят выполнять самоубийственные приказы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
20 октября недалеко от Новотягинки и Ивановки целый заградотряд расстреливал военных ВСУ, которые не захотели идти на рисковую бесполезную задачу — форсировать правый берег Днепра. Силы российской армии сбросили в зону противника листовки с предложением сдаться, подчеркнув, что для ВСУ это единственный способ сохранить свои жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказал о новом оружии РФ, ставшим роковой новостью для ВСУ.
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