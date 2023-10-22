«Визуальный контроль»: зачем МиГ-31 с «Кинжалами» начали патрулировать Черное море

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Черное море начали патрулировать МиГ-31 с комплексами «Кинжал»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Решение было принято Москвой из-за последних действий Вашингтона. Но каких?

Российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31К начали патрулирование в нейтральной зоне Черного моря. Это реакция Москвы на углубление ближневосточного кризиса. Американцы шлют туда вторую авианосную группу, она еще пересекает Атлантику. А первая группа во главе с авианосцем «Джеральд Форд» уже заняла боевую позицию в Средиземном море, немного южнее острова Кипр. Так что в зоне поражения американской палубной авиации — все восточное побережье, включая Палестину и Ливан.

Казалось бы, причем тут наши истребители в Черном море? Российский президент объяснил доходчиво, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Китай.

«Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами „Кинжал“. Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов. Я предупредил, что это не угроза. Но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», — сказал Владимир Путин.

То есть зона контроля наших самолетов с «Кинжалами» из Черного моря — все восточное средиземноморье. И зона южнее Кипра тоже. «Кинжал» — благодаря своей гиперзвуковой скорости неуловим для любой современной системы ПВО. Пары таких супер-ракет достаточно, чтобы пустить на дно хоть эсминец, хоть авианосец. Это должно остудить горячие головы, которые могут решиться, например, на массированные удары по Сирии, где расположены и российские базы.

Это, безусловно, демонстрация наших возможностей. Но решаются и практические задачи — дежурство в Черном море отпугнет лишних натовских разведчиков. Министерство обороны только в четверг отчиталось о перехвате одной такой группы, приближавшейся к воздушной зоне Крыма. Кроме того, когда истребители уже в воздухе — сокращается время на боевое применение «Кинжалов» на украинском театре. Там ВСУ пошли в очередное контрнаступление, ну или его обрезанную версию. Пытаются форсировать Днепр и закрепиться на нашем левом берегу. Эффект тот же, что и ранее на запорожском направлении. Потери есть — результата нет. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц следит за обстановкой. Все подробности — в ее репортаже.

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