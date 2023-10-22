«Целей не достигли»: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Farda: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох

«Целей не достигли»: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох

Фото: REUTERS / K FORCE NETWORK / UNITED STATES ARMY HANDOUT

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Тема:
Спецоперация

США рассчитывали на эффект неожиданности, но просчитались.

Поставленные киевскому режиму американские ракеты ATACMS не смогли напугать Россию, пишет издание Farda.

О тайной передаче этого вооружения Украине стало известно в начале недели. 5-tv.ru публиковал кадры обломков ракеты ATACMS из зоны спецоперации. При этом Белый дом официально подтвердил передачу этих боеприпасов только позднее.

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По мнению обозревателя издания, американские власти рассчитывали «застать врасплох» российские силы тайной передачей ракет Киеву.

«Сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли. Фактор внезапности почти никогда не срабатывал — удивить русских, по большому счету, так и не удалось», — говорится в материале.

Также отмечается, что ВС РФ располагает средствами для перехвата таких ракет. Это подтверждает и Москва. Так, президент РФ Владимир Путин назвал решение США их очередной ошибкой. И отметил, что кардинально ситуация на фронте не изменится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не стоило передавать Украине ракеты ATACMS.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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