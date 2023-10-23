Протесты против Израиля в Европе закончились погромами
Тысячи людей в нескольких странах собрались на акции, несмотря на запреты властей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Telmo Pinto; 5-tv.ru
Массовыми задержаниями в США обернулись акции в поддержку Палестины. Сразу в нескольких штатах люди вышли на улицы с призывами остановить удары по сектору Газа.
И при этом они выкрикивали антиизраильские лозунги. В Нью-Йорке шествие прервала полиция.
Протесты в поддержку Палестины закончились погромами и в Европе. Тысячи людей в нескольких странах собрались на акции, несмотря на запреты властей.
В Берлине демонстранты перевернули и подожгли автомобили. А когда полиция попыталась разогнать митингующих, они стали отбиваться от силовиков и запускать пиротехнику.
Впрочем, по обе стороны океана прошли акции и в поддержку Израиля. В США, Германии и Великобритании их участники требовали вернуть заложников и протестовали против участившихся случаев антисемитизма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи жителей Рамаллы выходят на протесты в поддержку сектора Газа.
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