Протесты против Израиля в Европе закончились погромами

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Тысячи людей в нескольких странах собрались на акции, несмотря на запреты властей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Telmo Pinto; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Массовыми задержаниями в США обернулись акции в поддержку Палестины. Сразу в нескольких штатах люди вышли на улицы с призывами остановить удары по сектору Газа.

И при этом они выкрикивали антиизраильские лозунги. В Нью-Йорке шествие прервала полиция.

Протесты в поддержку Палестины закончились погромами и в Европе. Тысячи людей в нескольких странах собрались на акции, несмотря на запреты властей.

В Берлине демонстранты перевернули и подожгли автомобили. А когда полиция попыталась разогнать митингующих, они стали отбиваться от силовиков и запускать пиротехнику.

Впрочем, по обе стороны океана прошли акции и в поддержку Израиля. В США, Германии и Великобритании их участники требовали вернуть заложников и протестовали против участившихся случаев антисемитизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи жителей Рамаллы выходят на протесты в поддержку сектора Газа.

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