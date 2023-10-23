Для защитников Родины: фанаты поддержали неофициальный гимн СВО «Камуфляжные времена»

Эфирная новость 254 0

Трек рэпера Саграды «Камуфляжные времена» назван неофициальным гимном СВО

Фото, видео: ТАСС / Артур Лебедев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Поклонники публикуют собственные клипы, положенные на хит. Многие из них сами участвовали в проведении спецоперации.

Поклонники активно поддержали новый сингл одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. «Камуфляжные времена» — так называется трек, который уже называют неофициальным гимном Специальной военной операции. Ну а фанаты и те, кто лично прошел через боевые действия, выкладывают собственные видео на новую песню.

Трек состоит из двух куплетов, в одном из которых можно услышать конкретные имена павших за освобождение Донбасса. В целом — песня посвящена всем, кто был или находится сейчас на линии соприкосновения. А благодаря острой теме и бескомпромиссному тексту родился настоящий народный хит.

Тема:
Спецоперация
23 окт
«Ежедневно»: на Украине сообщили о серьезных проблемах в ВСУ
23 окт
ТОС-1А «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности
23 окт
ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении
23 окт
Огнеметная система «Тосочка» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
23 окт
Долго не летают: как штурмовики уничтожают украинские дроны
23 окт
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
23 окт
Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
23 окт
В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине
22 окт
«Целей не достигли»: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох
22 окт
Израиль готовится к операции в Газе, ООН подает сигналы SОS: самые важные события дня
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
Помогли меценаты: уникальная обувная коллекция появилась в Эрмитаже
11:35
«Ежедневно»: на Украине сообщили о серьезных проблемах в ВСУ
11:29
Это не просто судьба: почему Тим Бертон выбрал Монику Беллуччи
11:21
На глазах матери: малыш мгновенно погиб в результате аварии под Петербургом
10:59
В МИД России отреагировали на заявления НАТО о конфликте в Арктике
10:42
С видом на Вселенную: кем был единственный человек, похороненный на Луне

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас
Не просто так? Куда пропала актриса Нина Кирьякова за десять лет до своей смерти
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023