Для защитников Родины: фанаты поддержали неофициальный гимн СВО «Камуфляжные времена»
Трек рэпера Саграды «Камуфляжные времена» назван неофициальным гимном СВО
Фото, видео: ТАСС / Артур Лебедев; 5-tv.ru
Поклонники публикуют собственные клипы, положенные на хит. Многие из них сами участвовали в проведении спецоперации.
Поклонники активно поддержали новый сингл одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. «Камуфляжные времена» — так называется трек, который уже называют неофициальным гимном Специальной военной операции. Ну а фанаты и те, кто лично прошел через боевые действия, выкладывают собственные видео на новую песню.
Трек состоит из двух куплетов, в одном из которых можно услышать конкретные имена павших за освобождение Донбасса. В целом — песня посвящена всем, кто был или находится сейчас на линии соприкосновения. А благодаря острой теме и бескомпромиссному тексту родился настоящий народный хит.
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