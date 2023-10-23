Началось? Зачем Китай вслед за США направил военные корабли на Ближний Восток
Эксперт Литовкин: корабли Китая обозначают его присутствие на Ближнем Востоке
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zha Chunming; ВКонтакте /Виктор Литовкин / viktorlitovkin;5-tv.ru
Китайская эскадра вышла из оманского порта Маскат и идет к берегам Израиля.
Китай, как и США, хочет обозначить свое присутствие на Ближнем Востоке. Именно поэтому Пекин направил военную эскадру в район палестино-израильского конфликта. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Виктор Литовкин.
«Не думаю, что китайские корабли собираются участвовать в боевых действиях. Однако свое присутствие на Ближнем Востоке Китай хочет обозначить, если там, не дай Бог, начнутся крупные боевые действия, в которых будут замешаны различные государства», — пояснил он.
Литовкин добавил, что аналогичная задача поставлена перед ранее прибывшими в регион американскими авианосцами — демонстрировать военную силу США и их возможность в любой момент вмешаться в события на Ближнем Востоке.
«Примерно то же самое хочет показать и Китай. Тем более что там, кроме Китая, есть и наша средиземноморская эскадра — возле берегов Сирии», — отметил эксперт.
Британские СМИ встревожились отправкой Пекином военных кораблей в район палестино-израильского конфликта. Как пишет The Sun, оперативная группа из шести кораблей, в числе которых эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху», в субботу покинула порт Маскат и направилась к израильским берегам. До этого китайские моряки участвовали в совместных с Оманом учениях в этом районе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Израиля решили отложить наземный ввод войск в сектор Газа до прибытия дополнительных подразделений вооруженных сил США.
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