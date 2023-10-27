Москву неожиданно замело: когда растает первый снег?

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Алина Крылова
Алина Крылова 197 0

Метеоролог Позднякова: первый снег в Москве и Подмосковье не растает быстро

Москву неожиданно замело: когда растает первый снег?

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Тема:
Погода

Зима пришла в столицу намного раньше, чем ее ждали.

Выпавший в пятницу на дорогах столицы первый снег задержится на несколько дней. Таким прогнозом с журналистами телеканала «360» поделилась метеоролог Татьяна Позднякова.

В первые сутки в столице и области продолжатся первые метели, а на дорогах появится наледь. Воздержаться от поездок на своих автомобилях синоптик советует вплоть до полной замены шин на зимние.

«В субботу погода облачная, ночью осадки от небольших до умеренных, в утренние часы и в начале дня возникают условия для гололеда, поэтому люди, которые не перевели на зимнюю резину свои автомобили, должны воздержаться от поездок — первый гололед обычно превращается в день жестянщика», — добавила Позднякова.

Усугубится ситуация к 28 октября: в этот день температура будет держаться около нуля. А вот ждать скорого таяния выпавшего снега явно не стоит: по крайней мере, пару недель москвичей будет сопровождать снежный покров на улицах.

«Снег ляжет обязательно, при температуре воздуха около нуля градусов таять не будет, поэтому <…> какое-то время продержится. Мы ждем формирования временного снежного покрова», — подытожила она.

Незначительного потепления москвичам и жителям области стоит ожидать только к воскресенью, но даже с учетом этого факта октябрьская погода больше будет напоминать погоду первых чисел декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, к какой погоде стоит готовиться москвичам и петербуржцам до декабря.

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