Они там есть: раскрыто число американцев, участвовавших в операции Израиля в Газе

Tasnim: в операции Израиля в секторе Газа участвовали пять тысяч солдат США
Фото: Reuters / ISRAEL-PALESTINIANS/USA-MILITARY
Накануне вечером израильская армия зашла в северную часть сектора Газа.
В наземной операции Израиля в секторе Газа участвовало около пяти тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.
Отмечается, что всего в боевых действиях участвовали три дивизии и несколько бригад.
Известно, что накануне вечером армия Израиля (ЦАХАЛ) зашла в северную часть сектора Газа. В операции были задействованы пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем.
При этом Тель-Авив официально не подтверждает начало широкомасштабной наземной операции. Прозвучало лишь объявление о расширении действий сухопутных сил в секторе Газа.
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру в регионе, наступательные действия на суше продолжаются.
Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников по запросу МИД России.
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