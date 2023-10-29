В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации
МАГАТЭ: уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму после атаки дрона ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Concern Rosenergoatom
Очередная попытка украинских диверсантов потерпела сокрушительное фиаско.
Уровень радиации на Курской атомной электростанции (АЭС) остался в норме после атаки украинских дронов. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Очередная попытка диверсии подопечных Зеленского обратить на себя внимание грандиозно провалилась.
Вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений не было, станция быстро возобновила работу. Радиационный фон также остался в рамках допустимых значений: мало-мальских результатов украинские неонацисты не достигли.
«(Нам — Прим.ред) известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции обнаружены три беспилотника, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», — подчеркнули в ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, позже заявила, что Киев в очередной раз доказал свою склонность к терроризму и попутно поставил себя в один ряд с такими одиозными организациями, которых избегает весь мир.
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси со своей стороны подчеркнул, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью все еще остается на уровне потенциально опасной. Причем опасность из-за границы угрожает не только Курской АЭС.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД допустил причастность Запада к атаке на Курскую АЭС.
- 29 окт
- Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
- 28 окт
- «Прямое указание»: МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС
- 28 окт
- Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
- 21 окт
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
- 19 окт
- МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
- 19 окт
- Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
- 18 окт
- МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
- 18 окт
- «Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
- 18 окт
- Средства ПВО сбили десять украинских БПЛА над Курской областью
- 18 окт
- МО РФ: 28 украинских беспилотников уничтожено за минувшую ночь
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?