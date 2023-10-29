В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации

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Алина Крылова
Алина Крылова 57 0

МАГАТЭ: уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму после атаки дрона ВСУ

В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации

Фото: www.globallookpress.com / Concern Rosenergoatom

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Очередная попытка украинских диверсантов потерпела сокрушительное фиаско.

Уровень радиации на Курской атомной электростанции (АЭС) остался в норме после атаки украинских дронов. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Очередная попытка диверсии подопечных Зеленского обратить на себя внимание грандиозно провалилась.

Вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений не было, станция быстро возобновила работу. Радиационный фон также остался в рамках допустимых значений: мало-мальских результатов украинские неонацисты не достигли.

«(Нам — Прим.ред) известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции обнаружены три беспилотника, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», — подчеркнули в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, позже заявила, что Киев в очередной раз доказал свою склонность к терроризму и попутно поставил себя в один ряд с такими одиозными организациями, которых избегает весь мир.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси со своей стороны подчеркнул, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью все еще остается на уровне потенциально опасной. Причем опасность из-за границы угрожает не только Курской АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД допустил причастность Запада к атаке на Курскую АЭС.

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