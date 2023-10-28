«Прямое указание»: МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС

Захарова: атака Киева на Курскую АЭС совершена по прямому указанию Запада
Фото: Кубединов Игорь / ТАСС
Украинские боевики направили на КуАЭС три беспилотника, начиненные взрывчаткой.
Западные кураторы Киева могут быть причастны к атаке на Курскую АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов», — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
По словам Захаровой, вечером 26 октября украинские боевики целенаправленно атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, начиненными взрывчаткой. Один из аппаратов повредил стены хранилища ядерных отходов, два других упали на административные здания. Предварительно установлено, что в дронах использовались компоненты, поставленные западными государствами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два — над Тульской.
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