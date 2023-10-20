Генерал-полковник Афзалов стал командующим ВКС России

Он сменил на посту Сергея Суровикина.
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина, стало известно 5-tv.ru. Приказ о назначении состоялся.
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