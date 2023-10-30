«Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию

Экс-премьер Украины назвал условием для визита Зеленского в Москву решение США
Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski
Неужели президент Украины близок к мирному урегулированию?
Президент Украины Владимир Зеленский отправится на переговоры в Россию, только если США дадут ему такое указание. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
«Ему (Зеленскому — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно», — отметил он.
По словам Азарова, бессмысленно думать, что киевский режим самостоятельно принимает решения. В этом может быть убежден только человек, далекий от системы.
Зеленский может определять определенные действия на тех или иных уровнях, однако все крупные и серьезные решения не принимаются без согласования с американцами.
«Мне рассказывал один человек, достаточно близкий к режиму, что они не могут назначить какого-то районного прокурора, судью без согласования с американцами», — поделился Азаров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленскому указали на крах отношений с США.
- 30 окт
- Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
- 29 окт
- В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ
- 27 окт
- «Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
- 27 окт
- «О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
- 27 окт
- «Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
- 27 окт
- Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
- 27 окт
- «Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
- 27 окт
- Словения тайно поставила Украине несколько разведывательных БПЛА
- 27 окт
- «Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США
- 27 окт
- Спецназ «Сибирь» применяет тактику «загнанного зверя» против ВСУ у Клещеевки: что это
Читайте также
86%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?