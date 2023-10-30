«Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию

|
Рита Миронова
Рита Миронова 87 0

Экс-премьер Украины назвал условием для визита Зеленского в Москву решение США

«Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Неужели президент Украины близок к мирному урегулированию?

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на переговоры в Россию, только если США дадут ему такое указание. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Ему (Зеленскому — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно», — отметил он.

По словам Азарова, бессмысленно думать, что киевский режим самостоятельно принимает решения. В этом может быть убежден только человек, далекий от системы.

Зеленский может определять определенные действия на тех или иных уровнях, однако все крупные и серьезные решения не принимаются без согласования с американцами.

«Мне рассказывал один человек, достаточно близкий к режиму, что они не могут назначить какого-то районного прокурора, судью без согласования с американцами», — поделился Азаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленскому указали на крах отношений с США.

Тема:
Украинский кризис
30 окт
Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
29 окт
В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ
27 окт
«Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
27 окт
«О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
27 окт
«Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
27 окт
Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
27 окт
«Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
27 окт
Словения тайно поставила Украине несколько разведывательных БПЛА
27 окт
«Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США
27 окт
Спецназ «Сибирь» применяет тактику «загнанного зверя» против ВСУ у Клещеевки: что это
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ
8:32
«Надеюсь, в сеть не уйдут»: 54-летняя Эвелина Бледанс раскрыла интимный секрет
8:20
В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
8:14
«Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию
8:05
Отпуск с риском: как мошенники обманывают россиян на краткосрочной аренде
7:53
Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине

Сейчас читают

Проверьте себя: в какие числа рождаются самые богатые люди
«Священник сказал, что я буду необычным ребенком»: JONY тяжело появился на свет
Чтобы не прослыть дурнушкой: ТОП-3 модных лайфхака, как сэкономить на шоппинге
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео