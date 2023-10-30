Подливает масла в огонь: что ждет Зеленского после конференции на Мальте

Политический лидер рассчитывает продавить свои интересы в ущерб России. Чего стоит опасаться Москве от Владимира Зеленского?

На Мальте прошла третья международная конференция по так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. По сравнению с предыдущими двумя встречами в Дании и Саудовской Аравии встреча на Мальте стала самой массовой, после чего Зеленский стал утверждать о всемирной поддержке его страны.

Российские политологи, впрочем, уверены — Владимиру Зеленскому не удалось продавить свою формулу мира, а все последующие действия президента Украины должны интересовать Россию в последнюю очередь. В беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов подчеркнул: сколько бы Зеленский не представлял вариаций формулы мира, ни одна из них не принесет РФ пользы и не нанесет потенциального урона.

«Все равно, пусть он представит хоть десять планов. Ну какое нам то до этого дело? Мы обозначили цели специальной военной операции: милитаризация, денацификация, гарантий безопасности России. Если он представит вот такой план, то мы его с ней будем его обсуждать. Все остальные планы мы обсуждать не будем», — категорично заявил он.

Что касается конкретного положения Зеленского, то по словам Светова, президент Украины просто упивается своим положением, которое в представлениях самого бывшего юмориста выглядит неповторимо, когда на самом деле далеко от идеала.

«Зеленский на политических фронтах отнюдь не проигрывает. У него есть перемоги, которыми он гордится. Единственное поражение, которое ему наносят — это проигрыши на полях сражений. И вот, когда мы закончим специальную военную операцию победой, тогда можно говорить о переговорах, а все остальное это все пустые бредни», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, почему формула мира Зеленского на самом деле пустышка.