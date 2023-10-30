«Освободи нас сейчас!» — израильские пленницы обратились к Нетаньяху
ХАМАС опубликовало обращение израильских пленниц к Нетаньяху
Фото: Reuters / AMIR COHEN
Боевики ХАМАС опубликовали видеообращение трех женщин, оказавшихся в плену. На это уже отреагировали власти Израиля.
Израильские женщины, оказавшиеся в плену палестинского движения ХАМАС, обратились к премьеру своей страны Биньямину Нетаньяху. Соответствующее видео распространили боевики в Telegram-канале.
На кадрах — три женщины, похищенные в день атаки, 7 октября. Одна из них рассказала, что находится в плену ХАМАС уже 23 дня, а также заявила, что в день трагедии никто не пришел защитить людей.
«Должно было быть прекращение огня. Но ты не прекратил огонь, а мы должны пожинать плоды твоих ошибок в области безопасности, политики, внутренних дел», — заявила пленница.
Она также потребовала освобождения всех граждан, оказавшихся в руках боевиков.
«Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» — громко прокричала женщина.
Тем временем в канцелярии Нетаньяху заявили, что данное видео — жесткая психологическая пропаганда. Израильские власти заверили, что «сделают все для возвращения похищенных и пропавших без вести людей домой».
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы явно занимают невыгодное положение в палестино-израильском конфликте.
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