«Глубоко в грязи»: в США признали поражение на Ближнем Востоке

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 70 0

Профессор Миршаймер: Байден увяз глубоко в грязи в конфликте на Ближнем Востоке

«Глубоко в грязи»: в США признали поражение на Ближнем Востоке

Фото: Reuters / LISI NIESNER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Отношение Москвы и Вашингтона к палестино-израильскому конфликту отличается. И признание позиции со стороны других государств не на стороне Джо Байдена.

Американцы явно занимают невыгодное положение в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил профессор из США Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт оценил позицию Россию к конфликту и ее влияние на США. Таким образом, по его мнению, президент Владимир Путин выбрал поддержку и уважение прав палестинцев и евреев — именно это и находит отклик у большинства стран мира. Россия, пояснил Миршаймер, придерживается плана «двух государств для двух народов».

«Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи», — добавил профессор.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь против военной инфраструктуры на территории Сирии после того, как арабская республика обстреляла Израиль.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
30 окт
В Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале
30 окт
«Получили известие»: мать похищенной в Газе немки сообщила печальные новости
30 окт
Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
30 окт
Продолжение эскалации? Израиль обстрелял военные объекты в Сирии
30 окт
«Беспредел!» — глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту
30 окт
Минздрав Дагестана сообщил о раненных в аэропорту Махачкалы
30 окт
Аэропорт Махачкалы закрыт на прием самолетов до 6 ноября
29 окт
Росавиация: аэродром в Махачкале освобожден от толпы
29 окт
Власти Дагестана просят ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск
29 окт
МИД Израиля вызвал посла России из-за визита делегации ХАМАС в Москву
Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:18
«Не герой, а трус»: Зеленскому указали на утрату статуса на Западе
13:15
Никто не забыт, ничто не забыто: останки четырех героев времен ВОВ захоронили в Ленобласти
13:06
«Эталон дружбы»: герои сериала «Друзья» тогда и сейчас
12:55
В Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале
12:35
«Получили известие»: мать похищенной в Газе немки сообщила печальные новости
12:29
В МВД России подведены итоги международного творческого конкурса «Щит и перо — 2023»

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
«Я их уже безумно люблю»: как JONY мотивируют его будущие дети
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео