«Глубоко в грязи»: в США признали поражение на Ближнем Востоке

Отношение Москвы и Вашингтона к палестино-израильскому конфликту отличается. И признание позиции со стороны других государств не на стороне Джо Байдена.

Американцы явно занимают невыгодное положение в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил профессор из США Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт оценил позицию Россию к конфликту и ее влияние на США. Таким образом, по его мнению, президент Владимир Путин выбрал поддержку и уважение прав палестинцев и евреев — именно это и находит отклик у большинства стран мира. Россия, пояснил Миршаймер, придерживается плана «двух государств для двух народов».

«Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи», — добавил профессор.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь против военной инфраструктуры на территории Сирии после того, как арабская республика обстреляла Израиль.