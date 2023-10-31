«Чем?» — украинские боевики не могут взять Горловку из-за нехватки людей и оружия
Time: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия
Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk
Даже если западные союзники отправят Киеву все обещанное оружие, в рядах ВСУ все еще не будет людей, которые смогли бы его использовать.
Украинские власти требуют взять Горловку с самого начала октября, однако у боевиков нет ни людей, ни оружия. Как пишет журнал Time, в ответ на такую просьбу правительство получает лишь один вопрос: «Чем?».
«У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» — возмутился украинский военный в беседе с изданием.
По его словам, нехватка кадров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стала даже более острой, чем нехватка оружия и боеприпасов. Даже если западные союзники отправят Киеву все обещанное оружие, в рядах ВСУ все еще не будет людей, которые смогли бы его использовать.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский скрывает жуткую правду о провалах ВСУ на фронте.
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