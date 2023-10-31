«Проекты Запада»: что ждет Ближний Восток в случае затяжной войны Израиля и Газы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 2 231 0

Специалист по Ближнему Востоку Тарасов: Израиль проиграл информационную войну

Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Боевые действия ЦАХАЛ и ХАМАС длятся уже более трех недель. Готовы ли стороны к длительному конфликту?

Израиль объявил о начале третьего этапа военной операции в секторе Газа, которая расширяет наземное вторжение на территорию анклава. По мнению эксперта по Ближнему Востоку Станислава Тарасова, подобных фаз может быть сколько угодно, а сама война грозит затянуться на месяцы или даже годы. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Затяжной конфликт

Как объясняет Станислав Тарасов, военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС, разделенная на этапы, подразумевает собой ограниченный характер действий израильской армии с участием войск специального назначения и военной техники в рамках ограниченного пространства.

«Официально, как считают американцы, которые курируют этот процесс, Израиль не проводит масштабную наземную операцию в Газе», — подчеркивает эксперт.

По мнению Тарасова, подобных фаз в текущем конфликте может быть сколько угодно, а не три, как ранее заявлялось, а боевые действия, таким образом, грозят затянуться на месяцы, а то и годы.

Последствия для Израиля

Станислав Тарасов отмечает, что Израиль мобилизовал 350-400 тысяч резервистов, которые сейчас находятся под ружьем.

«Они оторваны от экономики, от бизнеса. Страна маленькая. И уже сказываются экономические последствия, отсутствие рабочих кадров и так далее. Инвестиционный климат нарушен. Потенциально, если только конфликт будет продолжаться, Израиль начинает превращаться во вторую Украину, которая будет жить полностью на западные дотации», — убежден специалист.

Эксперт подчеркивает, что уже можно наблюдать, как Израиль становится инструментарием в реализации проектов.

Последствия для ХАМАС

Что касается способностей сектора Газа вести долгосрочные военный действия, по мнению Тарасова, ХАМАС уже продемонстрировал стойкость, несмотря на практически катастрофическую ситуацию внутри анклава.

«Мы видим в сухом остатке следующее: ХАМАС не уничтожен — раз, ХАМАС сохраняет боевой потенциал — два, ХАМАС наносит ответные удары — три. ХАМАС имеет политическое влияние», — подчеркивает Станислав Тарасов.

При этом ХАМАС фактически является полноправным субъектом конфликта, может вести переговоры и, несмотря на требования Израиля, не квалифицируется как террористическая организация в резолюции генеральной ассамблеи ООН.

Печальные перспективы

Что касается боевых действий, по мнению специалиста, чистой победы той или иной стороны в ближайшее время ждать не приходится. А, если еврейское государство победит, это достанется ему очень большой ценой и будет сопровождаться тяжелыми потерями.

Станислав Тарасов считает, что Израиль допустил ошибки, к тому же, явно проигрывает информационную войну.

«Первые дни после нападения ХАМАС на Израиль мировое общественное мнение было в поддержку Израиля, сейчас, если посмотреть, проанализировать публикации западных СМИ, то Европа, Запад на 70% склоняются в пользу Палестины», — указывает эксперт.

Также Тарасов обращает внимание, что верхушка ХАМАС находится за пределами сектора Газа. И, даже если командование в анклаве будет уничтожено, движению ничего не помещает набрать новых боевиков.

По мнению специалиста, уже сейчас появляются предпосылки для формирования исламской антиизраильской коалиции, что крайне опасно для еврейского государства. И лучшим решением для главных игроков текущего конфликта будет урегулирование и прекращение боевых действий. В противном случае Ближний Восток может охватить настоящая полномасштабная война, в которой примут участие многие государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министру Израиля предрекли скорую отставку.

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