«Дни сочтены»: премьер-министру Израиля предрекли скорую отставку

Вне зависимости от того, чем закончится обострение конфликта на Ближнем Востоке, Биньямина Нетаньяху может ждать политический кризис. Как это скажется на международных отношениях?

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит отставка, даже если военная операция в секторе Газа будет успешной. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказал политолог-востоковед Николай Севостьянов.

По мнению эксперта, дни Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля сочтены, ведь после завершения военной операции в анклаве политического кризиса избежать все равно не удастся. Причем, даже в случае, если армия Израиля одержит верх в борьбе с ХАМАС.

При этом Николай Севостьянов считает, что для России это может стать положительным фактором, так как поможет «перезагрузить» отношения между нашими странами. И выстраивать стратегию взаимодействия с будущей властью Израиля можно уже сейчас.

«Россия сегодня, в частности устами своего президента, выражает абсолютно адекватную позицию. Она выступает в роли стороны, которая заинтересована в прекращении эскалации, посреднических усилиях по предотвращению дальнейших столкновений. Это самая здравая позиция. Россия сегодня не поддерживает напрямую ни Израиль, ни ХАМАС», — подчеркивает политолог.

Масштабную военную операцию на территории сектора Газа тель-Авив начал после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, выпустив по еврейскому государству более трех тысяч ракет. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации сообщил, что страна находится в состоянии войны, а министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность.

Позднее, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице «Аль-Ахли», жертвами атаки стали почти тысяча человек, преимущественно — женщины и дети. Израиль заявил о своей непричастности к трагедии, однако палестинцы уверены, что именно израильская армия обороны (ЦАХАЛ) несет ответственность за авиаудар.

Кроме того, арабские СМИ обвиняют Израиль в применении токсичного газа на территории анклава, в том числе, ядовитого фосфора.

Президент России Владимир Путин, комментируя происходящее в секторе Газа, заявлял, что РФ с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, позиция Москвы основана на решении совета ООН, предусматривающая создание двух независимых суверенных государств — Израиля и Палестины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль начал третий этап войны с ХАМАС в секторе Газа.