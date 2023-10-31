Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
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Известно, что аппарат был самолетного типа.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
Над Белгородской областью уничтожен беспилотный летательный аппарат. Известно, что он был самолетного типа. О ликвидации украинского дрона сообщает Министерство обороны России.
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