Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 8 0

Известно, что аппарат был самолетного типа.

Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Фото: Невар Виталий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Белгородской областью уничтожен беспилотный летательный аппарат. Известно, что он был самолетного типа. О ликвидации украинского дрона сообщает Министерство обороны России.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
30 окт
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов
29 окт
Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
29 окт
В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации
28 окт
«Прямое указание»: МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС
28 окт
Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
21 окт
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
19 окт
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
19 окт
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:41
«Своя роль»: Патрушев о плюсах и минусах параллельного импорта для экономики
19:25
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
19:20
«Путин победит»: на слушаниях в конгрессе США оценили ситуацию на Украине
19:11
«Стал гораздо хуже»: какие пластические операции делал Сергей Зверев
19:00
«Леопарды» горят, Израилю платят, Бербок позорится: самые важные события дня
18:54
«Вера в добро»: Ольга Кабо объяснила феномен популярности сказок

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены
«Никакие таблетки это не лечат»: звездный десант высадился в госпитале Бурденко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд