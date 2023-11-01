Готовы к новым подвигам: лучшее видео из зоны СВО за день

Опубликованы новые кадры работы российских связистов в зоне спецоперации
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы срывают все попытки наступления боевиков.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Без надежной связи невозможно успешное управление войсками. Военные связисты с самого начала спецоперации круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Необходимость бесперебойного обмена информацией создает ежедневные задачи для военнослужащих войск связи. Задачей бойцов является в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления подразделениями группировки войск.
Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России (ВС РФ) в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса. В ходе одного из вылетов авиационными бомбами был уничтожен укрепленные позиции ВСУ на херсонском направлении.
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