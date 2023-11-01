До шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Посол в Израиле Викторов: до шести граждан России удерживаются в секторе Газа

До шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Между тем стало известно, что боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть регион через Египет.

Палестинские боевики ХАМАС удерживают в секторе Газа порядка пяти-шести граждан России. Об этом заявил в эфире федерального телеканала посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Больше людей находится сейчас в секторе Газа, которые были уведены боевиками ХАМАС…Уже речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия находится в контакте с израильскими ведомствами по вопросам освобождения заложников.

«Все наши озабоченности пофамильно доведены, наши люди, которые могут удерживаться в секторе Газа, до тех, до кого это нужно довести», — уточнил Викторов.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

К сегодняшнему дню известно, что в плену в секторе Газа находятся порядка 200 человек. В Израиле — минимум шесть тысяч палестинцев. На днях глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть сектор Газа. Известно, что в соответствующем списке нет граждан США.

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