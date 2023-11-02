«Легкое пробито насквозь»: последние новости о состоянии раненных журналистов

В Донецке весь день устраняют последствия одной из самых жестоких атак ВСУ. Боевики применили тактику «двойного удара». Сначала обстреляли железнодорожную станцию, вспыхнул пожар. Потом выждали, пока на место приедут спасатели и журналисты, и вновь открыли огонь по тем же координатам. Три человека погибли, 12 — пострадали.

И в том числе тяжело ранены корреспонденты «Известий». Алексей Полторанин уже перенес операцию и приходит в себя в реанимации, как и наш коллега Евгений Быковский. Последние данные об их состоянии и обстреле Донецка — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Кассетные снаряды накрыли сразу два района Донецка. В том числе и железнодорожную станцию Мушкетово.

«Вот такими шариками, как шрапнелью, из которых состоит оболочка кассетного снаряда, испещрены все стены», — показывает Зименкин.

Украинские боевики, после такого удара иначе их и не назовешь, сделали все изощренно. Сначала атаковали железнодорожный состав с топливом точной ракетой. Цистерны загорелись.

И когда на место прибыли спасательные службы, медики, чтобы оказать помощь раненым, ВСУ начали бить кассетными боеприпасами по людям. Это уже акт терроризма.

«Вы сами не видите, что тут. Второй прилет был», — со слезами на глазах рассказывает местная жительница.

«Слышно было, как летели то ли камни, то ли осколки, билось стекло. Я вылез, и там уже горели цистерны», — говорит очевидец.

Когда взорвалась одна из топливных цистерн, рядом работали и наши коллеги, корреспонденты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов. Все они были ранены.

«Подойти пожарным к месту невозможно было, очень высокая температура. Мы находились рядом с жилыми постройками. Я отлично помню, что меня откидывает взрывной волной на землю», — рассказывал Полторанин.

У Алексея проникающее ранение брюшной полости и переломы. Его прооперировали донецкие врачи. У Евгения Быковского врачи тоже вынули осколок из области печени. Второй пробил грудь.

«Легкое пробито насквозь, навылет осколком, вставили дренаж для откачки крови, как-то так, будем жить», — отмечает Быковский.

Осколочные ранения навылет получил и Александр Мартемьянов. Фрагмент снаряда пробил ему оба бедра.

Жизни военкоров сейчас ничего не угрожает. Но им придется пройти длительное восстановление. Пока все они находятся в донецкой клинике. Алексей успел сразу после операции поговорить с семьей и успокоить родных.