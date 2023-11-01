Подземный город в несколько этажей: ЦАХАЛ и ХАМАС ведут бои в тоннелях под Газой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 36 0

Подземные тоннели под сектором Газа построены во второй половине ХХ века

Подземный город в несколько этажей: ЦАХАЛ и ХАМАС ведут бои в тоннелях под Газой

Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Ajjour

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия заявила, что начались столкновения с палестинцами в коридорах под анклавом.

Армия Израиля вступила в бои с палестинцами в подземных тоннелях сектора Газа. Почему ХАМАС построил секретный город под анклавом, рассказывает издание URA.RU.

Подземный город

Подземные ходы под сектором Газа появились в 1980-х годах и создавались без эскалаторов и специальной техники, которой фактически нет в анклаве. Как заявил лидер палестинского движения Яхья Синвар, их протяженность составляет около 500 километров и тянется от самой границы с Египтом. Сообщалось, что еще во время строительства там погибли 160 детей.

В первые годы подземные тоннели использовались для контрабанды, а после того, как Израиль ввел блокаду территории, стали единственным способом покинуть территорию Газы. При этом часть из них палестинцы применяли для перемещения в Израиль.

Сейчас тоннели являются защитой от воздушного превосходства армии ЦАХАЛ.

Боевые действия

Сейчас подземный город, находящийся на глубине 30-40 метров, ХАМАС использует как защиту воздушного превосходства армии ЦАХАЛ в ведении войны. Возле замаскированных входов палестинцы разместили пусковые ракеты «Кассам» или минометы 120-миллиметрового калибра.

Сами по себе тоннели представляют несколько уровней, которые занимает логистика ХАМАС, ситуационные центры, так же производят ракеты и снаряды для гранатометов. Кроме того, по информации иностранных СМИ, палестинцы подготовились к войне, оборудовав оборонительные или наступательные тоннели, некоторые из них, вероятно, будут заминированы.

ЦАХАЛ начал боевые действия в тоннелях сектора Газы в рамках третьего этапа наземной военной операции, которую Израиль объявил после вторжения ХАМАС на территорию страны. Палестинские боевики напали на израильтян 7 октября текущего года, ударив по городам еврейского государства более, чем тремя тысячами ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦАХАЛ за сутки атаковал более 300 объектов ХАМАС в Газе.

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