Нашим бойцам хватило одного удара, чтобы вывести из строя боевую машину противника.

Сейчас кадры из зоны спецоперации, где наши войска разгромили штурмовую группу ВСУ. Судя по кадрам, боевиков, которые шли по полю, сначала засекли беспилотники. Затем передали их координаты артиллеристам, и уже они нанесли точный удар. При попытке отступить группа была полностью уничтожена.

Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте

А на запорожском направлении ВСУ лишились еще одного Leopard. По немецкому танку, который пытался атаковать позиции российских подразделений, ударили операторы FPV-дронов. Чтобы уничтожить боевую машину — хватило одного удара. Видно, как натовская техника после точного попадания остается догорать на поле.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.