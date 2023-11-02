Точно в цель: опубликованы кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении
Опубликованы кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru
Нашим бойцам хватило одного удара, чтобы вывести из строя боевую машину противника.
Сейчас кадры из зоны спецоперации, где наши войска разгромили штурмовую группу ВСУ. Судя по кадрам, боевиков, которые шли по полю, сначала засекли беспилотники. Затем передали их координаты артиллеристам, и уже они нанесли точный удар. При попытке отступить группа была полностью уничтожена.
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
А на запорожском направлении ВСУ лишились еще одного Leopard. По немецкому танку, который пытался атаковать позиции российских подразделений, ударили операторы FPV-дронов. Чтобы уничтожить боевую машину — хватило одного удара. Видно, как натовская техника после точного попадания остается догорать на поле.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
- 2 нояб
- «Формула мира»: в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США
- 2 нояб
- «Сенсационная ошибка»: как премьер Италии отреагировала на беседу с пранкерами
- 2 нояб
- Темные времена: Папа Римский назвал причину погружения мира в войну
- 2 нояб
- «Продолжение психоза»: Песков ответил на слова Залужного про тупик в конфликте
- 2 нояб
- Такого еще не было: США повержены в шок действиями ВКС РФ на Украине
- 2 нояб
- «Русские смеются»: в США раскрыли настоящую причину коррупции на Украине
- 2 нояб
- «Начинаем втягиваться»: в составе спецназа «Ахмат» создан отряд «Камертон»
- 2 нояб
- «Специально выждали паузу»: Захарова об ударе ВСУ по группе журналистов в Донецке
- 2 нояб
- «Москва подает сигнал»: Зеленского предупредили о больших изменениях на Украине
- 2 нояб
- «Он повелся»: почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
Читайте также
93%
1.26 98.44
0.51
Нашли ошибку?