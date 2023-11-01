Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте

Танки, поставляемые Украине Западом, уничтожаются даже с дополнительной защитой. В чем причина провала?

Немецкие танки Leopard 2 сгорают в зоне спецоперации даже с дополнительной защитой, хотя на Западе они считаются самыми мощными и в принципе непобедимыми. О том, почему так происходит, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, на фронте сгорела уже половина немецких танков, и объяснение этому достаточно простое. Дело в том, что машина сама по себе некомпетентная, особенно в сравнении с российской техникой.

«Leopard был поставлен достаточно старый, уровня Т62 танка конца 50-х. У него нет автомата заряжания, к тому же, там экипаж из четырех человек. А у нас три и автомат есть», — объяснил эксперт.

Также, по словам Литовкина, у немецкого Leopard калибр 120 мм, в то время как у российских танков — 125 мм. Бойцы ВС РФ могут вести огонь противотанковыми управляемыми снарядами, а Leopard не может. Кроме того, у него слабая броня.

«То, что он горит, так он и должен был гореть, потому что он уступает не только нашим танкам, но и нашим системам противотанковой борьбы. Нечему удивляться, завтра Abrams будут гореть так же, как Leopard», — подчеркнул Литовкин.

Несмотря на огромные потери западной техники на Украине, страны НАТО готовы поставлять новые партии для того же контрнаступления, о провале которого теперь в открытую говорят не только в США, но и Европе. Германия проводила обучение группы украинских боевиков на устаревших танках Leopard 1.

Обещанная Киеву партия в 32 танка Leopard 1 ситуацию для украинцев не изменит. Зато Берлин «отчитается» перед США и европейскими партнерами по НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard.