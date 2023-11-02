Возможны рекорды: какой будет погода в праздники в Москве
Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве в выходные
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
Чего ожидать жителям столицы в эти выходные?
В праздники жители Москвы увидят солнце, погода обещает быть аномально теплой. Прогноз на ближайшие несколько дней сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
В воскресенье, 5 ноября, воздух в Москве прогреется до 14 градусов. Не исключено, что это будет самая высокая температура за весь период наблюдений.
Близкая к норме погода ожидается лишь с 10-го ноября. А вот в Петербурге в выходные прогнозируют осадки.
Жителям Петербурга в плане погоды придется прятаться от дождя и мокрого снега. Желающим позагорать или даже искупаться Вильфанд посоветовал отправляться на черноморское побережье.
Там сейчас, как отмечается, почти лето. А вот чего ждать в том числе и в Петербурге — когда все-таки наступит зима.
«Температурный фон в основном будет не только в Москве, но и в Европейской части России, и в Азиатской части около и выше нормы, но экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов минус 15-20 градусов», — отметил метеоролог.
В целом, говорят синоптики, эта зима будет теплее, чем предыдущая. Особенно это касается центральной части страны.
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