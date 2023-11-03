Конгресс США одобрил помощь Израилю без упоминания Украины

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Объем финансовой поддержки составит 14,3 миллиарда долларов.

Конгресс США одобрил помощь Израилю без упоминания Украины

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Конгресс США одобрил законопроект о выделении помощи Израилю, забыв о финансовой поддержке Украины. Объем помощи Тель-Авиву составит 14,3 миллиарда долларов США. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Документ проекта перешел на рассмотрение к Сенату США. Лидер Демократической партии в Конгрессе Чак Шумер отметил, что Палата представителей не собирается рассматривать предложение Республиканской партии. Кроме того, Белый дом заявил, что Джо Байден наложит вето на законопроект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США обвинили Байдена в попытке отсрочить поражение Украины. Попытки администрации президента США Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Израилю и Украине и вынесение вопроса на голосование в Конгрессе — это лишь циничная политическая уловка. Цель этой уловки заключается в отсрочке поражения киевского режима в противостоянии с Россией.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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