Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Нурлана из Башкортостана
Собранные средства помогут врачам спасти мальчика.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал Нурлан из Башкортостана.
У мальчика врожденный порок сердца. И ему необходима сложная и дорогостоящая операция. На это требовалось два миллиона 400 тысяч рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили четыре миллиона 449 тысяч рублей. Большое вам спасибо!
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