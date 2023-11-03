Сознательный выбор или грустный опыт: почему Ольга Бузова до сих пор одинока

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 10 0

Ольга Бузова решила направить всю свою энергию на профессиональное развитие

Сознательный выбор или грустный опыт: почему Ольга Бузова до сих пор одинока

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Российская знаменитость решила оставить попытки наладить личную жизнь и решила посвятить себя только карьере?

Ольга Бузова не стремится делится подробностями личной жизни с поклонниками, и, по мнению публики, сейчас артистка полностью посвящена карьере и творчеству. О возможных причинах, по которым звезда не стремится заводиться семью, пишет издание dni.ru.

Отныне темы, связанные с семьей и детьми, Ольга Бузова предпочла скрыть от общественности, и сосредоточилась на карьере. Знаменитость одновременно развивает сразу несколько направлений, принимает участие в съемках и реалити-шоу, а также запускает сольные проекты. Поклонники считают, что активная профессиональная деятельность может быть одной из причин, по которой личная жизнь Бузова отодвинула на второй план.

К тому же предыдущие серьезные отношения артистки часто заканчивались довольно печально, оставляя певицу с разбитым сердцем и расшатанными нервами. В этом она неоднократно признавалась сама. Достаточно вспомнить ее бывшего возлюбленного блогера Давида Манукяна, которого позже заподозрили в расчетливости по отношению к звезде.

Плюс ко всему, уже после разрыва с очередным мужчиной выясняется, что исполнительница делилась с поклонниками далеко не всей правдой, создавая идеальную картинку для общественности.

В любом случае, сегодня Ольга Бузова остается одной из самых популярных и востребованных российских знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова все-таки рассказала о своей личной жизни.

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