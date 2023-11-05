Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российский снаряд за считанные секунды ликвидировал вражескую цель.
Солдаты «Южной» группировки войск пресекли попытку ВСУ атаковать российские позиции в районе Авдеевки. Операторы противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) точным ударом уничтожили танк противника, сообщили в Минобороны РФ.
На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как расчет российского ПТРК целится в идущий на полном ходу танк. Происходит запуск, и искрящий снаряд стремительно приближается к объекту и поражает его — на месте происходит мощный взрыв, а после начинается пожар, не оставляющий украинскому экипажу не единого шанса на спасение.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались атаковать судостроительный завод в Керчи, был поврежден корабль.
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