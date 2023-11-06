Не наши проблемы: как США поступят с Зеленским после провального контрнаступления
Figaro: США переложат на Зеленского заключение мира с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Вашингтон следует по хитрой стратегии.
США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью изданию Figaro.
Эксперт считает, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и признать потерю территорий.
«Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», — указал Уолтер Мид.
Профессор также заявил, что США потерпели на Украине поражение. Об этом может свидетельствовать провал контрнаступления ВСУ. А положение Украины он назвал «тупиковым».
С последним мнением Мида согласен и главком ВСУ Валерий Залужный, назвав ситуацию на фронте патовой. Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что Залужный дал не просто откровенно рассказал о ситуации на поле боя, а обратился таким образом за помощью к США из-за бездействия Зеленского.
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