Турки обрушили шквал критики на Зеленского: «Такой послушности еще не видели»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

В Турции раскритиковали слова Зеленского о вине РФ в ситуации на Ближнем Востоке

Турки обрушили шквал критики на Зеленского: «Такой послушности еще не видели»

Фото: REUTERS / Yves Herman

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Украинскому лидеру посоветовали наконец-то ознакомиться с основами геополитики.

В Турции резкой критикой отреагировали на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы Россия виновата в обострении палестино-израильского конфликта. Читатели турецкого издания Haber 7 высказались в комментариях на эту тему.

«Своего хозяина не может критиковать. Такой послушности еще не видели», — написал один из пользователей Сети.

«Россия пытается урегулировать конфликт, а не подливать масла в огонь, как США», — указал второй.

Другие читатели посоветовали украинскому лидеру ознакомиться в основами геополитики, а также задали ему пару вопросов. Один из комментаторов поинтересовался у говорящего о причастности Москвы к ситуации на Ближнем Востоке Зеленского, откуда в этом конфликте взялось украинское оружие.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Обострение на Ближнем Востоке в рамках своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он указал на попытку Вашингтона подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками.

По словам президента, урегулировать этот кризис будет возможно лишь после решения политических вопросов, в частности создания Палестинского государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему Зеленский может не приехать в Израиль.

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